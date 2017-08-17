ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme Tercihleri başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 2017-ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme tercihlerinin 17-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 2017-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nun 8.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvurularının, 17-25 Ağustos tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin geçerli olmayacağı vurgulandı.

Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihlerin işleme alınacağı belirtilen açıklamada, tercih işleminin 25 Ağustos'ta saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi.

Açıklamada, başvuruları kabul edilen adayların tercihlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacakları kaydedildi.

Adayların en fazla 8 tercih yapabileceklerine dikkati çekilen açıklamada, engelli adayların, tabloda yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarını tercih edemeyecekleri kaydedildi.

Açıklamada, tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecekleri belirtildi.