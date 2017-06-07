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"Otelcilerle sinerji yaratıp Diyarbakır'ı yeniden tanıtacağız"

- Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Bayındır: - "Diyarbakırlı otelcilerle sinerji yaratıp Diyarbakır'ı yeniden tanıtacağız. Diyarbakır gayet dinamik bir kent. Kentin dinamizminden istifade etmek lazım"

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, "Diyarbakırlı otelcilerle sinerji yaratıp Diyarbakır'ı yeniden tanıtacağız. Diyarbakır gayet dinamik bir kent. Kentin dinamizminden istifade etmek lazım." dedi.

Bayındır, Diyarbakır'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ı gördükten sonra kente yönelik algısının değiştiğini söyledi.

Bayındır, Diyarbakır'ın geleceğinin parlak olduğunu belirterek, kentte özellikle sağlık turizmi için çok büyük imkanların oluştuğunu dile getirdi.

- "Yayınlarımızda Diyarbakır'ı işleyeceğiz"

"Diyarbakır'da iş turizmi ve iş dinamiklerini harekete geçirebilirsek yavaş yavaş dış dinamikler de düzeldikçe turizm buraya doğru kayar. Çünkü Diyarbakır Sur ve tarihi varlıklarıyla yurt dışında da tanınan bir il. Diyarbakır muhakkak bundan nasibini alacak." diyen Bayındır, bölgede son iki ayda otellerin doluluk oranlarında artış yaşandığını, bu durumun pozitif şekilde gelişeceğini kaydetti.

Turizmin Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Bayındır, turizmin diğer sektörleri de harekete geçirdiğini söyledi.

Terör saldırılarından önce turistlerin yoğun bir şekilde Diyarbakır'a geldiğine dikkati çeken Bayındır, "Diyarbakırlı otelcilerle sinerji yaratıp Diyarbakır'ı yeniden tanıtacağız. Diyarbakır gayet dinamik bir kent. Kentin dinamizminden istifade etmek lazım. Bölgede her şey yerli yerine oturmaya başladı. Şehirdeki görünüm bundan daha iyi olamazdı. Diyarbakır diğer şehirlerle turizm açısından yarışacak bir potansiyele geldi. Yayınlarımızda Diyarbakır'ı işleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayındır, Diyarbakır'da gün geçtikçe turist sayısında artış meydana geldiğine işaret ederek, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin Dünya Kültür Mirası olarak tescilinin turizme çok büyük katkısı olacağını aktardı.

Sur'un inşa edilerek yeniden eski tarihi potansiyelinin kazandırılması için devletin büyük katkılarda bulunduğunu anlatan Bayındır, bu gelişmelerin turizme ve kalkınmaya etki sağlayacağını sözlerine ekledi.

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DiyarbakırTimur BayındırTurizmTürkiye Otelciler Birliği
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