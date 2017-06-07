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Otelde 62 kaçak göçmen yakalandı

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde kalan Suriye uyruklu 62 kişi yakalandı

Otelde 62 kaçak göçmen yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 62 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Antalya Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Side Mahallesi'nde O.E'nin işlettiği apart otelde kaçak Suriyeli göçmenlerin kaldığı bilgisine ulaştı.

Otele operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 42'si erkek, 9'u kadın ve 11 çocuk olmak üzere 62 Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı.

Suriyeli kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu A.M.A, A.K. ve şahıslara barınma imkanı sağlayan O.E. gözaltına alındı.

Organizatörlerin kaçakları taşımak için kullandıkları tespit edilen 31 MA 093 ile 38 MB 017 plakalı araçlar iki ay trafikten men edilerek 8 bin 972 lira para cezası kesildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gitmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mersin’deki kamplara gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaçak Göçmen OperasyonuManavgat
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