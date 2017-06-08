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Otelde 62 kaçak göçmenin yakalanması

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde Suriye uyruklu 62 kaçak gööçmenin organizatörü olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi ve otel işletmecisi tutuklandı

Otelde 62 kaçak göçmenin yakalanması

ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde bir otelde Suriye uyruklu 62 kaçak göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan Suriyeli iki organizatör ve otel işletmecisi tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Antalya Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Side Mahallesi'nde O.E'nin işlettiği apart otele düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 62 kaçak göçmenin yurt dışına çıkarılmasını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli A.M.A. ve A.K. ile işletmeci O.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.



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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaçak Göçmen OperasyonuManavgat
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