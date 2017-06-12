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Otele sahte kimlikle kayıt yaptırınca yakalandılar

- Antalya'da otelde yapılan aramada 5 şüpheli, satışa hazır 20 gram esrar ve 10 gram kokainle yakalandı - Sahte kimlik kullanan, uyuşturucu ticareti suçundan aranan iki zanlıdan biri tutuklandı

Otele sahte kimlikle kayıt yaptırınca yakalandılar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin satışa hazır 20 gram esrar ve 10 gram kokainle yakalandığı, sahte kimlik kullanan iki zanlıdan birinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 suçtan aranan M.S. ve bir suçtan aranan M.T'nin, Atatürk Bulvarı'ndaki otelde sahte kimlikle kayıt yaptırarak kaldıkları belirlendi.

Otelde kalan M.E.Y, G.S, S.Y, M.T. ve E.S. adına pasaport fotokopisi ibraz eden M.S'nin odalarında yapılan aramada çantalarında satışa hazır 20 gram esrar ve 10 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı araçta da direksiyonun alt kısmına gizlenmiş 2 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.S'nin, polise kendisini E.S. olarak tanıttığı, hakkında Erzincan'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 10 yıl hapis ve 40 bin lira para cezası ile İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan arama kararları bulunduğu tespit edildi.

Polise A.G. adına düzenlenmiş sürücü belgesini ibraz eden şüphelinin de Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu ticareti" suçundan arama kaydı bulunan M.T. olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.E.Y, G.S. ve S.Y. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden M.S. tutuklandı, M.T. ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

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