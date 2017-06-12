Otelin üçüncü katından düşen Rus çocuk yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde üçüncü kattan düşen 7 yaşındaki Rus kız çocuğu, hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Side Mahallesi'nde bir otelde ailesiyle tatil yapan Mırra Boraday (7), odalarının bulunduğu üçüncü katın koridorundan lobiye beton zemine düştü.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Rus kız çocuğu, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Boraday'ın, 24 Mayıs'ta dedesi, büyükannesi ve ablasıyla birlikte Side'ye tatile geldikleri öğrenildi.