Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

Otelin üçüncü katından düşen Rus çocuk yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde üçüncü kattan düşen 7 yaşındaki Rus kız çocuğu, hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Side Mahallesi'nde bir otelde ailesiyle tatil yapan Mırra Boraday (7), odalarının...

Otelin üçüncü katından düşen Rus çocuk yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde üçüncü kattan düşen 7 yaşındaki Rus kız çocuğu, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Side Mahallesi'nde bir otelde ailesiyle tatil yapan Mırra Boraday (7), odalarının bulunduğu üçüncü katın koridorundan lobiye beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Rus kız çocuğu, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Boraday'ın, 24 Mayıs'ta dedesi, büyükannesi ve ablasıyla birlikte Side'ye tatile geldikleri öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ManavgatRus ÇocukSide
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5