Oteliniz gerçekten 5 yıldızlı mı?

Kurban bayramı ile birlikte 10 günlük yeni bir tatil dönemi başlıyor. Tatil yapmak isteyenler otellerde yerlerini çoktan ayırttı. Şimdiden pek çok otel rezervasyonlarını doldurdu. “Tatil hepimizin heyecanla beklediği bir zaman, hepimiz bütçemizden önemli paylar ayırarak otellere, tatil beldelerine gidiyoruz. Bu gibi alanlar doğru şekilde temizlenmediklerinde mikrobik pek çok hastalığın bulaşması için en uygun ortamlar haline geliyor.” diyen Soysal; bu nedenle otel temizliği konusunda gitmeden önce detaylı bilgi edinilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.



Otelinizin temizliğinden nasıl emin olabilirsiniz?

Temizlik, belirli standartlar ve düzen içinde yapılması gereken bir çalışma. Kaliteli bir temizlik için kullanılan farklı yöntemler olmakla birlikte; kod renklerle temizliğin yapılmasından, temizlik saatlerine kadar her adım belirlenmiş olmalı.



Otel seçerken; yataklarda ve yastıklarda koruyucu var mı, kullanılan kimyasallar doğa dostu mu, odalar dışında genel alan temizlikleri hangi sıklıkla yapılıyor, çocuk oyun alanları ve havuz temizlikleri hangi periyodlarda yapılıyor gibi genel sağlığı etkileyecek konularda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Otele geldiğinizde ise çerçeveler, dolap ve çekmecelerin içleri, halılar gibi yerler temizliğin ince ayrıntıları hakkında size fikir verebilir.



Soysal, otelde hijyen için dikkat edilmesi gereken maddeleri şöyle sıralıyor;

Otelinizi seçmeden önce kaç odaları olduğunu ve kaç kişilik bir temizlik ekibiyle çalıştıklarını mutlaka öğrenin.

Odanın derin temizliğinin yapılıp yapılmadığını genelde göz önünde olmayan televizyon, minibar arkası, yatak altları gibi alanlardan lambalardan, tozlu prizlerden, çekmece ve dolap içlerinden anlayabilirsiniz.

Temiz bir odanın doğal bir kokusu olması gerekir. Odanız çok fazla oda parfümü kokuyorsa değiştirilmesini isteyebilirsiniz.

Yatak örtüleri çok sıklıkla yıkanmaz, bunların sadece dekor olduklarını asla unutmayın.

Çocuklarınızla kalacaksanız, onlar için yanınızda ayrıca bir nevresim götürmek sağlıklı olacaktır.

Odalardaki bardak vb. temiz olsalar da yıkamadan kullanmamaya çalışın.

Oda içerisinde ve ıslak alanlarda mutlaka kendinize ait terlikleri ya da odanızda bulunan tek kullanımlık terlikleri kullanın.

Oda kartları para gibi çok fazla elden ele geçer. Çocukların bunlara dokunmasına izin vermeyin.