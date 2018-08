“Otellerde gıda israfının yüzde 40'ını önlemek mümkün“

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın seçtiği 9 girişimden biri olan teknoloji girişimi Fazla Gıda'nın Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Olcay Silahlı, her şey dahil otellerde gıda atığını kaynağında önlemeye odaklandıklarını belirterek, "Bu alanda yaptığımız saha ve teknoloji çalışmaları ile sağladığımız çözümler, atığı yüzde 40 seviyesinde azaltabilir." dedi.

Fazla Gıda AŞ, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile gıda atığını önlemek için iş birliği yapacağını duyurdu. Proje kapsamında gıda atığı ortalama yüzde 40 seviyesinde önlenecek, yılda yaklaşık 266 milyon öğün gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek. Böylece Türk otelcilik sektörü, bu iş birliği ile hem müşteri memnuniyetinden ödün vermeden gıda atığını önleyebilecek hem de sosyal, çevresel ve finansal açıdan sorumluluk sahibi yepyeni bir iş yapış şeklini ortaya koyarak dünyadaki diğer otellere örnek olabilecek.

İş birliği kapsamında, gıda kayıplarının önüne geçilmesi ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilebilmesi amacıyla, önce otellerin yoğun olduğu Akdeniz bölgesinde çalışmalara başlanacak. Bu çalışma ilk etapta halihazırda POYD üyesi olan her şey dahil otellerde doğru planlama ve atık takibi ile gıda atığı ve atık kaynaklı finansal zararı önleme odaklı olacak. Fazla Gıda, bu alanda otellere özel geliştirdiği çözümleri uygulamaya alacak. Projenin bir diğer önceliği ise kaçınılmaz atıkların değerlendirilmesine yönelik, üye otellerin kullanımına sunulacak olan ve Fazla Gıda tarafından geliştirilen bir teknoloji platformunun kullanılmaya başlanması.

Fazla Gıda otellere, doğru menü planlama, atık veri takibi, analiz ve raporlama çözümleri sağlarken, kaçınılmaz fazla gıdalar denetlendikten sonra besin değerleri yerindeyken ve hijyenik koşullarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İnsan tüketimine uygun olmayan atıklar ise döngüsel ekonomiye katılarak, finansal ve çevresel değer yaratmak için yeni nesil ve çevreci işletmelerin hayvan yemi, biyogaz, biyodizel gibi dönüşüm mekanizmalarına ham madde olarak aktarılacak.

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, POYD iş birliği ile her şey dahil otellerde gıda atığını kaynağında önlemeye odaklandıklarını belirtti. Bu alanda yaptıkları saha ve teknoloji çalışmaları ile sağladıkları çözümlerin, atığı yüzde 40 seviyesinde azaltabileceğini aktaran Silahlı, bu oranda önlenen atığın ülke ekonomisi için 2 milyar TL seviyesinde bir tasarrufa tekabül ettiğinin de altını çizdi.

Silahlı, bu tasarrufların yanı sıra “gıda bağışı” yolu ile otellerin ihtiyaç sahiplerine yılda yaklaşık 266 milyon öğün gıda ulaştırma potansiyelleri olduğunu vurguladı.

POYD Yönetim Kurulu Başkanı Etem Hakan Duran da “POYD iş birliği öncesinde, Regnum Otel ile çalışmaya başlayan Fazla Gıda, gerek Regnum Otel yöneticilerine gerekse sektöre, yenilikçi teknolojilerin konvansiyonel süreçlere entegrasyonu ile yaratılabilecek değer hakkında güven verdi. Bu başarılı örneği takiben, POYD’nin sürdürülebilirlik vizyonunun bir iz düşümü olarak başlattığımız Fazla Gıda iş birliğimizin, yeni nesil teknoloji girişimleri ile yapılan projelerin hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine ne kadar büyük fayda sağlayabileceğini göstermek adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Her şey dahil oteller, gıda israfını önleme konusunda çok ciddi bir farkındalık yaratma potansiyel ve gücüne sahip” ifadelerini kullandı.



-"Atık yönetimi yatırımının geri dönüş oranı, yapılan yatırımın 7 katı"



Projenin sadece otellerde atığı önlemekle kalmayacağını, aynı zamanda otel müşterilerinin de bu konuda farkındalığının artması için değerli bir iletişim kanalı olacağını kaydeden Duran, “Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için ortaya koyduğu 2030 Küresel Hedefleri’nin 12.3’üncü maddesinde yer alan gıda atığını yüzde 50 azaltma hedefine ulaşmak için biz de üzerimize düşeni yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İngiltere’de WRAP’in yaptığı araştırmaya göre, otellerin atık yönetimi için yaptıkları finansal yatırımın geri dönüş oranı, yapılan yatırımın 7 katı.” diye konuştu.