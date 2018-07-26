Otelnet ile Multinet Gift veya Shell Pratik Kart kazanma fırsatı

İSTANBUL (AA) - Seyahat ve konaklama ihtiyaçlarını tek platformda sunan Otelnet, yeni kampanyasıyla kurumlara avantaj sağlamaya devam ediyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yeni nesil lider finansal teknoloji şirketi Multinet Up, hayatın her alanında gerçekleştirdiği kampanyalarla iş ortaklarına avantajlı fırsatlar sunmayı sürdürüyor.

Kurumsal seyahat çözümü Otelnet ile hayata geçirilen yeni kampanyayla, kullanıcılar 25 Temmuz-1 Ekim döneminde yapacakları seyahatlerden 10 bin TL’ye varan Türkiye’nin ilk kurumsal hediye kartı Multinet Gift veya Shell Pratik Kart kazanma fırsatı yakalayacak.

Kurumsal seyahat çözümü Otelnet, kurumlara ve çalışanlara otel rezervasyonu yapma, araç kiralama, uçak bileti satın alma gibi hizmetleri herhangi bir üyelik maliyeti ve acente komisyonu gerektirmeden sunuyor. Otelnet’in Türkiye genelinde 3 binden fazla müşterisi bulunuyor.

Türkiye çapında farklı segmentte binden fazla otel ile iş birliği olan Otelnet üzerinden yılda 6 binden fazla konaklama gerçekleştiriliyor. Faaliyete başladığı günden bu yana her yıl yüzde 10 büyüme sergileyen Otelnet, kurumsal müşteri sayısını 3 binden 21 bine ulaştırmayı hedefliyor.

Otelnet ayrıca, kurumsal seyahat çözümleri ile uygun toplantı organizasyonları, belirtilen gün, yer ve saat için istenilen hava yolu şirketinden uçak bileti, havaalanı-otel, otel-havaalanı transfer ayrıcalığı ve Türkiye genelinde kısa dönem araç kiralama hizmeti sağlıyor.

Kurumsal seyahat çözümü, konaklama ve seyahat harcamalarını tek faturada yönetim kolaylığı sağlayarak kurumların operasyonel yüklerini de hafifletiyor.