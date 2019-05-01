OTİAD’dan Şişli Belediye Başkanına Anlamlı Ziyaret

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Rıdvan Kandağ, Başkan Vekili Tamer Pala, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Yıldızoğlu, Cevat Yeşilyurt, Ekrem Karakaya, Hikmet Ünal, İbrahim Erdem, Hüseyin Ekmen, Tayyar Günbeyi, M. Ali Gümüş, Lokman Özhan, ve Genel Sekreter Mertgün Elmas Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’i makamında ziyaret ederek Başkan Keskin’e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevinde başarılar dilediler.







Özellikle Osmanbey’de yaşanılan sorunları belediye Başkanı Keskin’e aktaran Başkan Kandağ, Osmanbey’deki önemli sorunları dosya halinde sundu, çözüm konusundaki beklentileri ifade etti. Başkan Kandağ’ın taleplerini yerinde bulan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sorunların en kısa zamanda üstesinden gelineceğini söyledi. Toplantı esnasında “Hayırlı olsun ziyareti” için ziyarette bulunan CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, toplantıya katılarak OTİAD Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle sohbet etme fırsatı buldu.