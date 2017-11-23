Otizm Güçlü Aile Derneği yararına

İSTANBUL (AA) - Istanbul Concept Gallery'nin, Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD) yararına, 20 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Yastık" başlıklı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beyoğlu'ndaki galeride açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan küratör Işık Gençoğlu, disiplinler arası bir sergi olduğunu dile getirerek, "Heykelden resim ve enstalasyona kadar, farklı disiplinlerdeki eser tiplerini görmek mümkün. 20 sanatçımız var. Sanatçıların hepsi OGAD'ı gönülden desteklemek üzere burada yer aldı." dedi.

Gençoğlu, yıl içinde bir kez kapsamlı büyük bir sergi gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Mutlaka tematik olmasına özen gösteriyoruz. Mutlaka bir soru soruyor ve onun cevabını arıyoruz. Şu anda burada olan bütün sanatçılar, o soruyu sormamıza yardım ediyorlar. 'Başını yastığa koyduğunda rahat uyuyor musun?' Bu nedenle de sergimizin adı, Yastık." diye konuştu.

- "Aileler, bizden sonra ne olacak endişesiyle uyuyamıyor"

OGAD'ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Demet Ayşe Uyar, otizmli bireye sahip aileleri desteklemenin yanı sıra, toplumda bir farkındalık ve bilinçlendirme oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Sanatın, otizmli çocuklarımızın gelişiminde büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Bu sebeple, onlar için sanat ve müzik atölyeleri yapıyoruz. Hatta bazı atölyelerimizde ünlü sanatçılarımızla birlikte çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Otizmli bireylerin ailelerinde "Bizden sonra ne olacak?" endişesinin ortak bir soru olduğunun altını çizen Uyar, şunları aktardı:

"Aileleri, bu endişe nedeniyle kafalarını yastığa koyduklarında uyuyamıyor. Hep kafada bir endişe, soru işareti var. Bunun için de çocuklarına erken müdahalenin yanında, yoğun eğitim aldırmak ve bu eğitimlerle onları bir an önce toplumda kendi ayakları üstünde durabilecek bir noktaya getirmek gerekiyor. Eğitim sisteminde maalesef çok büyük eksikler var. Biz de bir yerinden dokunabilmek, özellikle de kaynak yaratma amacıyla bu sergileri düzenliyoruz ve bunun sonunda 'aile eğitim merkezi' açmak istiyoruz. Burada hem aileleri hem çocukları geliştirmek istiyoruz."

- 20 sanatçının eserleri 7 Aralık'a kadar görülebilecek

Sergideki 20 sanatçıdan biri olan Beyza Boynudelik, sergide bir resmi olduğunu belirterek, "Aslında, biz sanatçıların, sosyal sorumluluk projelerine bu şekilde destek olmak ellerinden geliyor. Ürettiklerimizle hem farkındalık yaratmak hem insanların bunu konuşmasını ve sormasını sağlamak hem de eserlerimizle katkıda bulunabiliyorsak, bundan mutlu oluyoruz. Bu sergide de o yüzden varım." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin hayatında farklı dertleri ve kafasına takılan soruları olduğuna işaret eden Boynudelik, "Benim de sorun edindiğim şeyler, çevre ve kent bilinci, hayvanlarla insanların iletişimi. Burada da bunu konu edinen bir işim var." dedi.

Ressam Enis Malik Duran ise sergiye bir resimle katıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Işık hanım bu sergiyle ilgili bizle iletişime geçtiğinde, bunun hassas bir konu olduğunu düşündüm. Bu anlamda, farkındalık yaratmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de yaptığımız etkinliğin şöyle bir farkı var. Bütün sanat dallarını düşündüğümüzde, genellikle oyuncuların bu tür farkındalık yaratma çabalarına şahit oluyoruz. Işık Hanım'ın, plastik sanatlar üzerinden böyle bir farkındalık yaratması hem çok hoşuma gitti hem de kişisel olarak desteklediğim bir şey."

Grafik tasarımı Recep Yılmaz tarafından yapılan sergide, Boynudelik ve Duran'ın yanı sıra Ahmet Özparlak, Ahu Akgün, Aslı Özok, Barış Sarıbaş, Berna Karaçalı, Ebru Yolver, Elena Papadimitriou, Enis Malik Duran, Evren Erol, Fulden Adatürk, Işıl Gönen, İpek Yeğinsü, Gabrielle Reeves, Gülen Eren, Meliha Sözeri, Murat Germen, Özcan Uzkur, Serkan Yüksel ve Yılmaz Zenger'in çalışmaları görülebilecek.

Sergi, 7 Aralık'a kadar görülebilecek.