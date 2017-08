İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Otizmli ailelerin talepleri doğrultusunda, Bakanlığımız bünyesindeki Umut Evleri ve Gündüzlü Hizmet Merkezlerini yaygınlaştırıyoruz. Pilot uygulamalarının biri İstanbul’da diğeri ise İzmir'de başlatılan bu merkezleri, yakın bir gelecekte Türkiye genelinde yaygınlaştırıp, hizmet verir hale getireceğiz inşallah." dedi.

Kozyatağı Byotell'de gerçekleşen Otizm Konulu Kısa Film Yarışması Gala Ve Ödül Töreni'ne katılan Bakan Kaya, otizmlileri ve ailelerini hayata bağlayan, zoru kolay kılan en büyük gücün, sevgi olduğunu söyledi. İnsanın, iyiliği yaşatmak, sevgiyi çoğaltmak için yeryüzüne geldiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Her şey sevgiyle, ilgiyle başlar. Otizmle mücadelenin yolu sevgiden, iletişimden ve eğitimden geçer. Bunu en iyi anlayan annelerimizdir, ailelerimizdir. Bir anne, çocuğunun gözlerine her baktığında, içinde bir dünya kurulur. Orada her şey susar. Sadece sevgi konuşur, şefkat ve merhamet konuşur. Sabırla, ilmek ilmek dokuduğumuz zaman konuşur. Anne olmak böyle bir duygudur. Anneler, koşulsuz sever evlatlarını. İçimizdeki acıyı dindirmek, yaralarımıza merhem olmak için çırpınırlar. Otizmli kardeşlerimizi ve ailelerini anlamak için bir anne gibi düşünmeye çalışmak, biraz empati yapmak gerekiyor."

Uzun bir hayat hikayesinden kısa bir film yapılabileceğine dikkati çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak filmin içerisinde yer alan o duyguyu, o yaşam öyküsünü kendi hayatımızdan bir kesitmiş gibi algılamadığımız sürece, otizmli kardeşlerimizi ve ailelerini tam olarak anlayamayız. Biz bu filmin her anını yaşamak, hissetmek zorundayız. Farkında mısın? sorusunun cevabı burada saklıdır. Otizmle mücadelede başarılı olmanın sırrı da burada yatıyor. Otizmli çocuklarımızı bir sevgi iklimiyle büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Onlar zaten çok güçlü, özel çocuklar. Umutları, hayalleri, hedefleri var. Bizler de otizmli kardeşlerimizin hayallerini, düş kurmalarını destekliyor, umudu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu umudun, bu çabanın birçok güzel örneği var. Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünü bitiren ve bir ilke imza atan Cem Vardarcı, hepimizin gurur kaynağı oldu. Caner Serin, aldığı piyano eğitimi sonrasında yurt içinde ve yurt dışında konserlerine devam ediyor ve tüm otizmli ailelere umut oluyor. Şevval Tekin, başarılı yüzücümüz. Geçen yıl İtalya'da düzenlenen Açık Yüzme Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu ve göğsümüzü kabarttı."

Kaya, otizmli bireylerin sağlıklı gelişimi için erken tanı ve eğitimin tek yol olduğunu unutmamak gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farkındalık çalışmaları Bakanlığımızın sosyal hizmet ve sosyal politika oluşturma süreçlerini tamamlayan en önemli aşamalarından biridir. Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın destek verdiği 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde radyo ve TV'lerde yayınlanan kamu spotu önemli bir adım olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu yarışma da atılan bu adımların bir devamı niteliğindedir. Eğitim ve yayın faaliyetlerimizle otizm konusunda toplumsal farkındalığı arttırmaya devam edeceğiz. Benzer çalışmaları yaygınlaştırmak, otizmli kardeşlerimize yönelik hizmetlerimizin kalitesini arttırmak, yeni hizmet modellerimizi hayata geçirmek için Otizm Eylem Planı'nı açıkladık. Eylem planı ile erken tanı, teşhis ve tedavi süreçleri, sosyal yardım ve hizmetler, eğitim, istihdam ve farkındalık konularında etkin çalışmalar yürütüyoruz."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak STK'lar ve ilgili kamu kuruluşlarıyla eylem planının en iyi şekilde uygulanabilmesi için ortak hareket ettiklerine değinen Kaya, "Uluslararası standartları yakalayacak uygulama modellerini çalışıyoruz. Otizmli ailelerin talepleri doğrultusunda, Bakanlığımız bünyesindeki Umut Evleri ve Gündüzlü Hizmet Merkezlerini yaygınlaştırıyoruz. Pilot uygulamalarının biri İstanbul’da diğeri ise İzmir'de başlatılan bu merkezleri, yakın bir gelecekte Türkiye genelinde yaygınlaştırıp, hizmet verir hale getireceğiz inşallah." diye konuştu.

- Bakanlığın engellilerle ilgili faaliyetleri

Bakanlığın engellilerle ilgili yaptığı çalışmaları anlatan Bakan Kaya, şu bilgileri verdi:

"Engellimizin hakkını ve hukukunu korumak, sosyal yardım ve hizmetlerden eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamak için büyük reformlar gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimiz için pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Bin 500 maddelik engelli hukukuyla engelli haklarını dünya standartlarına yükselttik. Engelli öğrencilere özel eğitim imkanları sunarak, eğitimde fırsat eşitliğine ulaşmalarını sağladık. Özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören öğrenci sayısı 53 binden 288 bin 489'a yükseldi. Engelli Destek Programıyla otizmli bireylere yönelik projelerin üretilmesini teşvik ettik, hibe desteği sağladık. 2002 yılında 6 bin civarında olan engelli memur sayısı bugün 49 bin düzeyine yükseldi. Benzer şekilde özel sektörde 11 bin civarındaki engelli işçi sayısı 88 bin düzeyine yükseldi. Bugün 495 bin engelli ve yaşlımıza evde bakım desteği veriyoruz. 623 bin 765 engelli kardeşimize sosyal yardımlar kapsamında maaş ödemesi yapıyoruz. Her platformda engelli haklarını savunmaya, pozitif ayrımcılığı uygulamaya ve geliştirmeye devam edeceğiz."

"Bugün otizm konusunda farkındalık oluşturmak için verdiğimiz en küçük emek bile kıymetli." diyen Bakan Kaya, bunların ailelere güç verecek, belki engelli bir kardeşin hayata tutunmasını sağlayacak olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Otizmli kardeşlerimize ve ailelerine sahip çıkmak, onları bu onurlu mücadelelerinde yalnız bırakmamak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Günümüzün gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre engellilere yönelik hizmet kalitemizi iyileştirerek sürdüreceğiz. Bakanlık olarak yaşamlarının hiçbir döneminde otizmle mücadelede aileleri yalnız bırakmayacağız. Geleceğin güçlü Türkiye'sini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla, toplumsal farkındalık çalışmalarına ve kısa film yarışmasına desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, proje ekibine teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan her eser benim için çok kıymetlidir. Otizm konusunda çaba sarf eden her eser sahibine yürekten teşekkür ediyorum. Ödül alan eser sahiplerini tebrik ediyorum."

Konuşmanın ardından Bakan Kaya, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Otizm Konulu Kısa Film Yarışması'nda birinciliğe "Oğlum" adlı filmle Erdem Gösterişli, ikinciliğe "Gözlerini Benden Kaçırma" adlı filmle Anıl Can Uğuz, üçüncülüğe Rahatsız mı Etti?" filmiyle Berk Bayter layık görüldü.

Bakan Kaya, ödül alanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.