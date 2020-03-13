TUDORS, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında kampanyaya dikkat çekmek amacıyla “Otizme Mavi Işık Yak” mesaj baskılı özel tişörtleri TUDORS online mağazasından (www.tudors.com) satışa sunarak, her tişörtten elde edilecek gelirin kârını Tohum Otizm Vakfı’na bağışlıyor.

Dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çeken TUDORS CEO’su Yaşar Ayaydın ‘’Tudors herkesin markası. Biz halkın yüreğini temsil ediyoruz. Önceliğimiz ihtiyaç gördüğümüz konularda farkındalık oluşturmak, dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmek. “Otizme Mavi Işık Yak” ise hem bireysel hem de kurumsal olarak destek verilebilecek ve otizm farkındalığı konusunda herkesi harekete geçirebilecek çok önemli bir kampanya. Kampanyanın destekçisi olarak, otizmli çocuklarımıza ve gençlerimize ışık olmak için biz de ‘’Otizme Mavi Işık Yak’’ mesaj baskılı özel tişörtlerimizi online mağazamızda satışa sunuyor ve her tişörtten elde edilecek gelirin kârını otizmli çocuklar için Tohum Otizm Vakfı’na bağışlıyoruz.’’ dedi.

Bugün dünyada her 59 çocuktan 1’inin otizm riski ile doğduğunun ve bu rakamın her yıl artış eğilimi gösterdiğinin altını çizen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizme farkındalık yaratabilmek ve otizm farkındalığı konusunda herkesi harekete geçirebilmek adına TUDORS çok kıymetli bir destek verdi. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, tek çaresi, tek ilacı eğitim! Daha çok otizmli çocuğun eğitime kavuşmasına vesile olan, otizmin farkında, otizmli çocukların yanında olan TUDORS’a çok teşekkür ediyor, herkesi çocuklarımıza eğitim bursuna dönüşecek bu iş birliğini desteklemeye davet ediyorum.” dedi.

Herkesin Markası

TUDORS, şıklığıyla iddialı bir duruş sergilemek isteyen erkekler için geniş ürün yelpazesiyle A’dan Z’ye farklı birçok seçenek sunuyor. Yenilikçi ve sürdürülebilinir bir marka hikayesi yaratan TUDORS, çekici, trend ürünlerin ulaşılabilir olmasını sağlayarak, ‘’Herkesin Markası’’ olma yolunda ilerliyor. Ulaşılabilir fiyat politikası, dinamik ve sürekli yenilenen koleksiyonları ile her yaşa hitap eden TUDORS, yeni nesil bir mağazacılık anlayışını da tekstil sektörüne kazandırıyor. 3 kıtada 13 Ülkede 50 mağaza ve Türkiye’de 183 mağaza ağıyla TUDORS, yüzde yüz yerli sermayeli bir marka olarak Dünya’da Türkiye’yi temsil ediyor.