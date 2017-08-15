Otlattığı hayvanın saldırısına uğrayan çobanı AFAD ekipleri kurtardı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta otlattığı boğanın saldırısı sonucu yaralanan çoban, Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin sarp arazideki çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bünyamin Akpınar (37), Onikişubat İlçesi Delikhöbek Dağı merasında hayvanlarını otlattığı sırada boğalardan birisi Akpınar'a saldırdı. Yaralanan Akpınar, cep telefonuyla 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler arazinin sarp olması nedeniyle Akpınar'a ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD ekiplerinden yardım istenildi.
AFAD ekipleri, Akpınar'ın bulunduğu yere ulaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akpınar sedye ile 1 kilometre taşınarak karayoluna yakın bir yerde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.