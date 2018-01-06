Oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da çalışır halde bırakılan otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık'ta Yavuztürk Mahallesi Mavera Caddesi'ndeki bir markete gelen Selim Sezginer'in, markete girerken çalışır vaziyette bıraktığı otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, 3 Ocak'ta Ataşehir'de adresine düzenlenen baskınla şüpheli Anıl E'yi (28) yakaladı. Şüphelinin 6 Aralık'ta Yavuztürk Mahallesi'ndek bir eczanenin önünden çalışır haldeki lüks otomobili çaldığı ortaya çıktı.
Polis yaptığı incelemede otomobilleri Ataşehir'de terk edilmiş halde buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakıldı.