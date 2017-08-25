Oto hırsızlık şüphelisi cinayet zanlısı çıktı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te çalıntı otomobili kullanırken yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan ruhsatsız tabancanın Emrah Şarman cinayetinde kullanıldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 7 Ağustos'ta çalınan bir otomobilin Fatih'te görülmesi üzerine bölgede çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu aracı 13 Ağustos'ta trafikte seyir halindeyken durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken sürücü Serhat İ. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Serhat İ. tutuklandı.

Şüpheliden ele geçirilen tabancalar, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelendi. Tabancının 12 Haziran'da Bağcılar'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Emrah Şarman cinayetinde kullanıldığı tespit edildi.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi Adil Sokak'ta 03.15 sıralarında 2 arkadaşı ile birlikte eve giden Emrah Şarman, olay yerine gelen 2 otomobilden açılan ateş sonucu öldürülmüş, yanındaki arkadaşları da olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri Şarman'ın öldürülmesi olayına karışan şüphelileri ve yanında bulunan 2 arkadaşını arıyordu. Şüpheli Serhat İ. ile Emrah Şarman arasında husumet bulunduğu öne sürüldü.