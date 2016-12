Oto tamircileri için TV kanalı açıldı

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN - Oto sanayilerde çalışan ustala ve kalfaların, otomobil sektöründeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi için "Oto Sanayi TV" kanalı açıldı.

Televizyon kanalının kuruluşuna öncülük eden, FHM A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Can Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen Türkiye'de her gün farklı bir yeniliğin oluştuğunu ve her sektör için ayrı ayrı projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Günümüzde bilgi ve iletişimin çok önem kazandığını vurgulayan Arvas, otomotiv sektörünün dünyada ve Türkiye'de lokomotif bir sektör olduğunu, her gün elektrikli veya hibrit otomobiller, ekstra donanımlar ve faydalı mekaniklerin üretildiğini, fakat birçok kişinin bu yeniliklerden anında haberdar olamadığını ifade etti.

İletişimin yeniliklerin takip edilmesi açısından da çok önemli olduğuna vurgu yapan Arvas, şöyle konuştu:

"Eğer bir Oto Sanayi TV kanalı olursa, Türkiye'deki motor ustaları ve mekanikçiler, yeteneklerini sergileyecekler, daha hızlı ve daha kaliteli çalışmalar yapacak, aynı zamanda ustalar da kanalı izleyerek, bilgi sahibi olacaklar. Bu fikri birçok ilde motor ustalarına sunduk ve çok heyecanlı olduklarını gördük. Bu sebeple FHM Nanoteknoloji Akademisi olarak Oto Sanayi TV kanalını aralık ayı başında kurarak, test yayınlarına başladık ve bugün tam resmi yayına geçtik."

Arvas, "otosanayitv.com" TV kanalının bugünden itibaren internet üzerinden yayınına başladığını bildirdi.

- Oto sanayiyle ilgili her türlü bilgi paylaşılacak

TV kanalında, oto sanayi alanındaki her türlü bilginin paylaşılacağını anlatan Arvas, "Kanalda oto sanayinin sorunları, çözümleri, motor ustalarının birbirleri ile olan iletişim ve bilgilerinin yanında dayanışma içerisinde olacakları yayınlar yapılacak." diye konuştu.

"Katılımcı yayıncılık" olarak adlandırılan yöntemle ustaların ve kalfaların yaptıkları çalışmaları videoya çekip, kanala gönderebileceklerini belirten Arvas, "Ustalar bütün sanayi bilgilerini TV kanalında paylaşarak, diğer iller ve ilçelerdeki ustalarla da bilgi ve beceri paylaşımında bulunmuş olacaklar." diye konuştu.

- Kalfalar için evlendirme programı

Oto Sanayi TV kanalındaki izlenme oranını arttırmak ve daha faydalı hale getirmek için "en hızlı tamirci", "en hızlı rektefiyeci" ve "en hızlı oto boyacısı" yarışma programlarının düzenleneceğini ifade eden Arvas, ayrıca bekar kalfaların evlenmelerini sağlayacak "evlendirme programı"nın da kanalda yer alacağını aktardı.

Arvas, "Oto Sanayi TV kanalı sayesinde bekar kalfa kalmayacak. Bazı ustalara da TV programları yaptırılacak, iş elbiseleri, yağlı ellerle mikrofon tutan ustalar, dünyada bir ilki daha gerçekleştirecek. Kanalda, fıkralar da yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kanalın birçok sektöre örnek olacağına işaret eden Arvas, şunları söyledi:

"Gerçekten çok heyecan verici ve faydalı olan Oto Sanayi TV kanalı, birçok sektöre örnek olacak diye düşünüyoruz. Her türlü teknoloji ve yeniliği Oto Sanayi TV'de yayınlayarak, motor ustalarının bilgi ve becerilerini, gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye'de faaliyet gösteren motor ustalarının birbirleriyle olan iletişimini sağlamayı da istiyoruz."

Arvas, oto sanayide çalışanların televizyon kanalına gönderdikleri videoların ücretsiz yayınlanacağını bildirdi.