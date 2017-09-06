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Otobüs şoförüne saldırı girişimini yolcu engelledi

- Gaziantep'te otomobil sürücüsünün tartıştığı otobüs şoförüne bıçak ve tabancayla saldırı girişimi yolculardan birinin dikkati sayesinde engellendi - Saldırı anı yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Otobüs şoförüne saldırı girişimini yolcu engelledi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobil sürücüsünün tartıştığı otobüs şoförüne bıçak ve tabancayla saldırı girişimi yolculardan birinin dikkati sayesinde engellendi.

Kerkez Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'nde Şaban Yalçındağ'ın kullandığı belediye otobüsü, durağa yapılan park nedeniyle çift şeritli yolda durarak yolcu indirmek istedi.

Bu sırada sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen otomobildekiler, yolu daralttığı gerekçesiyle araçtan inerek Yalçındağ ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilin sürücüsü eline bıçak ve tabanca alarak otobüsün kapısına yöneldi. Yolculardan birinin uyarısı üzerine kapıları kapatan şoför, tehlikeyi büyümeden engelledi.

Bu arada, yaşanan anlar otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Şoför Yalçındağ, AA muhabirine açıklamada, otobüs durağının bulunduğu noktada bazı sürücülerin araçlarını park ettiğini, bu yüzden durağa yanaşamadığını anlattı.

Trafiğe engel olmamak için park halindeki araçlara mümkün olduğu kadar yanaşmaya çalıştığını ifade eden Yalçındağ, "Bu sırada ne olduğunu anlayamadan yanımda bir aracın durup içindekilerin indiğini gördüm. Yolculardan birisi 'kapıları kapatın' diye bağırdı. Kapıyı kapattıktan sonra sürücünün elindeki bıçak ve silahı fark ettim." dedi.

Söz konusu kişinin silahla ateş etmediğini ancak tehlikeyi ucuz atlattıklarını anlatan Yalçındağ, olayın hemen ardından polisi aradığını, sürücünün bu durumu fark edince aracına binip uzaklaştığını kaydetti.

Yalçındağ, olayın ardından karakola giderek bu kişiden şikayetçi olduğunu kaydetti.

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