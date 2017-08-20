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Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi

- Tokat'tan İstanbul'a 40 yolcu taşıyan otobüs, hareket halindeyken alev aldı - Otobüsün motor kısmından duman geldiğini fark eden şoför yolcuları tahliye ederek bir faciayı önledi - İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi

Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde hareket halindeyken alev alarak yanan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Tokat'tan 40 yolcuyla İstanbul'a hareket eden Aslan Özen yönetimdeki 52 HF 050 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon ilçesi Kayadüzü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Motor kısmından başlayan yangını fark eden otobüs şoförü, otobüsü durdurup yolcuları tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Motor kısmı ve içerisinde zarar meydana gelen otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolculardan Niyazi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir koku gelmesi üzerine şoförün "arabadan çıkın" diye bağırdığını söyledi.

Kapıların açılmasının ardından otobüsün boşaltılmaya başlandığını anlatan Yılmaz, "Şoförün sayesinde canımızı kurtardık, çok şükür. Allah razı olsun, çok büyük bir olayı şoförün dikkati sayesinde zarar görmeden atlattık" dedi.


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AmasyaYangınYolcu Otobüsü
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