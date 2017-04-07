Otobüsler karakutu ile donatılıyor

İSTANBUL(AA) - İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan 5 bin 850 otobüsten 520'sine karakutu yerleştirildi. Karakutulardan anlık olarak İETT Genel Müdürlüğünün İkitelli garajındaki Filo Yönetim Merkezine ulaştırılan verilerin değerlendirilmesi sonucunda, şoförlerin yönlendirilmesiyle kazalar yüzde 15 azalırken, çevreye salınan emisyon oranı yüzde 4 düştü ve yakıtta da yüzde 7,2 oranında tasarruf sağlandı.

İETT Genel Müdürü Arif Ecemen, anlık gelen bilgilerle şoförlerin yolcunun güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlardan kaçıp kaçmadığının tespit edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Anlık gelen 48 çeşit veriyi anlık alıyor ve merkezde işliyoruz. Ardından gerektiğinde aracın sürücüsünü de anlık uyarıyoruz. Sistemin faydalarını görmeye başladık. Yaptığımız ilk kontrollerde yüzde 7,2 yakıt tasarrufu elde ettik. Yüzde 4 emisyon salımında azalma meydana geldi. Kazalar da yüzde 15 oranında düştü. Bütün araçlarımızda kameralar var. Sahada üçüncü göz dediğimiz müşteri gibi otobüslere binen ama bizim adımıza kontrolü sağlayan kişiler var. Bunlarla denetlememize rağmen arkasından elektronik olarak ve anlık denetim yapmamız gerektiğini düşündük. Bu proje kapsamında şoför arkadaşlarımızı eğitiyoruz. Onlara 'Sahada yaptığınız her hareket anbean izleniyor.' diyoruz. Bunun sonucunda ise her bir sürücünün karnesi ortaya çıkıyor. Arkadaşlarımızın araç sürme performansında bozulmalar başladığı anda interaktif şekilde şoförü eğitime alarak, psikolojik testlere tabi tutuyoruz. Bir kısım yenileme eğitimleri vererek tekrar sahaya veriyoruz."

"5 bin 850 otobüse yerleştirilecek"

Projeyi testleri tamamladıktan sonra dört ay önce hayata geçirdiklerini bildiren Emecen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşletmekte olduğumuz 5 bin 850 aracımız var. Yıl sonuna kadar bu sistemi tüm otobüslerimizde yaygınlaştırmak gibi bir hedefimiz var. Çünkü yolcu güvenliği en öncelikli meselemizdir. Şoförlerimizi sürekli eğitiyoruz, denetliyoruz ve kontrol ediyoruz. İstanbul'un güven ve huzur içinde hareket edebileceği, bir yerden bir yere ulaşabileceği bir ortamı sağlamak için hem teknik hem elektronik hem de insan açısından her türlü önlemi almaya çalışıyoruz. Bütün araçlara bu elektronik sistemi monte ettikten sonra sahadaki şoför hareketlerinin yolcu konforuna etki edecek şekilde iyileşmesini göreceğiz."

Muhabir: Adem Demir,Hikmet Faruk Başer