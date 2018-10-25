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"Otobüslerde ikramlar sürüyor, yüzde 10 indirim geliyor"

- TOFED Genel Başkanı Birol Özcan: - "Şehirler arası otobüs yolcularına sunduğumuz yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmeti sürüyor. Ayrıca, federasyonumuza üye kara yolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz" - "Şehir içi ücretsiz servis hizmetine dair bazı düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz ancak bu düzenleme, servisleri kaldırmak şeklinde olmayacak"

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İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, şehirler arası otobüs yolcularına sundukları yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmetinin sürdüğünü belirterek, "Ayrıca, federasyonumuza üye kara yolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüs firmalarının yiyecek-içecek ikramını kaldırdığına yönelik haber ve yorumların yer aldığını hatırlattı.

Kendilerinin bu şekilde bir beyanatı bulunmadığını, bu tür bir uygulamayı belki birkaç firmanın yapmış olabileceğini ancak bu yönde alınan bir karar olmadığını vurgulayan Özcan, şehir içi ücretsiz servis hizmetine dair bazı düzenlemeler yapmayı düşündüklerini ancak bu düzenlemenin servisleri kaldırmak şeklinde olmayacağını kaydetti.

Özcan, basında yer alan haberlerin TOFED ile ilgisi bulunmadığını söyledi.


- "Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na tam destek veriyoruz"


Birol Özcan, federasyonun, ülke genelinde dernek olarak 100'e yakın üyesi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süredir basına verilen demeçler ve yayımlanan haberler neticesinde, kara yolu yolcu taşımacılığı yapan firmaların, İstanbul'da yiyecek-içecek ikramı ve ücretsiz şehir içi servislerini kaldırdığı algısı oluşturulmuştur. Şehirler arası otobüs yolcularına sunduğumuz yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmeti sürüyor. Ayrıca, federasyonumuza üye kara yolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz. Bu kapsamda hükümetimizin açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na tam destek verdiğimizi göstermek istiyoruz."


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Birol ÖzcanTOFED
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