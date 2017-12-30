Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bindiği halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu-Onikişubat hattında yolcu taşıyan halk otobüsü, Mağaralı Mahallesi Gazi Mustafa Kuşcu Caddesi'nde seyir halindeyken yolculardan Sema Dönük (28) fenalaştı.
Bunun üzerine şoför Yunus Koca, güzergahtan çıkarak Dönük'ü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.
Yolcuların yardımıyla otobüsten indirilerek sedyeye taşınan Dönük, acil serviste tedavi altına alındı.
Tansiyon hastası olduğu belirtilen Dönük'ün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şoförün sürekli korna çalarak yol vermeleri için diğer sürücüleri uyarması ve hastayı acile yetiştirme mücadelesi, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.