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Otokar'dan 433 zırhlı araç satışı

- Zırhlı kara aracı üreticisi Otokar, geçen yıl yurt içinde ve dışında 433 zırhı araç satışı gerçekleştirdi - Otokar'ın savunma sanayisindeki 30 binden fazla ürünü Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtada 30'dan fazla ülkede aktif kullanılıyor

Otokar'dan 433 zırhlı araç satışı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin en büyük özel sermayeli kuruluşu Otokar, geçen yıl toplamda 433 zırhlı araç satışı yaptı.

Otokar, 2017'de sürdürülebilir büyümesini koruyarak yüzde 9 artışla 1,79 milyar lira ciroya ulaştı. Ciro içindeki ihracatın payı ise artarak yüzde 31 seviyesine çıktı. Şirket geçen yıl yaklaşık 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Savunma sanayisinde kara araçları alanında her türlü araç ve platformun tasarımı, geliştirilmesi ve sistem entegrasyonu konularındaki uzmanlığıyla ön plana çıkan Otokar, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu taktik tekerlekli ya da paletli zırhlı araçları ve kule sistemleriyle bu alandaki ihtiyaçlara cevap veriyor.

Otokar'ın 30 binden fazla ürünü Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtada 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Otokar, 2016'da 595 zıhlı araç satışı gerçekleştirirken geçen yıl bu sayı yüzde 27 azalarak 433'e geriledi. Geçen yıl ayrıca 30 adet 4x4 araç satıldı.

Kullanım amacı, kapasite ve koruma seviyelerine göre farklılık gösteren ürünler, sipariş esasına göre üretiliyor.

- Ural, Cobra teslimatları sürdü

Yurt içinde ve yurt dışında alınan Ural, Cobra ve zırhlı iç güvenlik araçlarının teslimatları yıl boyunca devam etti.

Otokar'ın Cobra II zırhlı aracı 2017'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır gözetleme görevlerinde kullanılmaya başlandı. Ayrıca, Cobra II ilk kez Birleşmiş Milletler görevlerinde kullanılmak üzere bir Asya ülkesine ihraç edildi.

Ürünlerini farklı pazarlarda tanıtmaya devam eden Otokar, yıl boyunca Brezilya, Polonya, İngiltere, Bahreyn, Kuveyt ve Kolombiya'da düzenlenen fuarlara katıldı. Otokar bu fuarlarda tasarımını ve üretimini yaptığı, dünyaca tanınan araçlarını ve kule sistemlerini sergiledi.

Otokar, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerel ortağıyla Al Jasoor şirketini kurarak savunma sanayisinde teknoloji transferi konusunda ilk adımını attı.

Al Jasoor, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetlerinin 8x8 zırhlı araç ihtiyacını karşılamak üzere 661 milyon dolar değerinde anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla Otokar, ihracat çalışmalarını teknoloji transferiyle genişletti. Söz konusu yatırımla körfez bölgesi başta olmak üzere yurt dışı satışlarını artırması hedefleniyor.

Şirket, milli ana muhabere tankı Altay projesi kapsamında Altay'ın barış destek operasyonları için asimetrik muharebe koşullarına uygun olarak geliştirilen yeni versiyonunu IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ilk kez sergiledi.

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