Otokar'ın zırhlı araçları Efes 2018 tatbikatında sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği "Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı"nda 6 zırhlı aracıyla yer alacak.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, özgün Türk tasarımı olan, Türk mühendisliğinin ve Türk işçisinin emeği ile üretilen, üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra koruma seviyesi ve beka kabiliyetiyle de ön plana çıkan zırhlı araçlarını tanıtmaya devam ediyor.

Geçen ay Güney Amerika’da ve Asya’da katıldığı savunma sanayisi fuarlarında araçları büyük beğeni toplayan Türkiye’nin "lider" kara sistemleri üreticisi Otokar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki yılda bir düzenlediği "Efes-18 Birleşik Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı”nda 6 farklı zırhlı aracını sergileyecek.

Tatbikatın dost ve müttefik 19 ülkenin katılımıyla 9-10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek fiili atışlı safhasında Otokar’ın dünyaca tanınan zırhlı aracı Cobra da görev alacak. Havadan taşınabilmek için tüm bağlantı noktalarına sahip Cobra, tatbikatta helikopterle taşınacak.

Tasarımı ve üretimini yaptığı askeri araçlarını ve kule sistemlerini, Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihraç eden Otokar, 5 gün boyunca standında Cobra, Cobra II, Arma 6x6, Arma 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçları ile paletli zırhlı aracı Tulpar-S'i tanıtacak.







- Cobra her zaman göreve hazır







Dünyada 15'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılan Otokar'ın Cobra zırhlı aracı, yüksek hareket ve beka kabiliyeti ile öne çıkıyor. Monokok gövdesi ve optimize edilen gövde araçları ile üstün mayın ve balistik koruma sağlayan Cobra, sınıfında dünyanın en çok tanınan zırhlı aracı olma özelliğini koruyor.

Cobra modüler yapısı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, ileri gözetleyici, ambulans ve komuta yeri araç konfigürasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyarlanabiliyor.

Amfibik seçeneği de bulunan Cobra, havadan taşınabilme özelliği ile indirme birliklerinde de etkin kullanım sağlıyor, istenilen noktaya hızla nakil imkanı sunuyor.





- Yüksek koruma ve taşıma seviyeli Cobra II







Kara sistemlerinde, dünya çapında rekabet gücü olan ürünler tasarlamak ve üretmek misyonuyla Otokar’ın ürettiği Cobra II, üstün performansı ile dikkati çekiyor.

Cobra aracı temel alınarak geliştirilen Cobra II, yüksek koruma ve taşıma seviyesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor.

Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 9 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip Cobra II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor.

En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan Cobra II, isteğe bağlı olarak amfibik tipte üretiliyor ve ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor.

Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen Cobra II, sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor.

Cobra II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.







- Modüler tekerlekli zırhlı araç Arma 6x6





Otokar’ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı bir aracı Arma 6x6, üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarına sahip.

En zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında hizmet veren Arma’nın amfibik opsiyonu da mevcut.

Özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkati çeken Arma 6x6, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor.

Arma ailesi zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde ve araç üzerinde farklı silah sistemleri kullanılabiliyor.





- Arma 8x8 zifiri karanlık ve suda gidebiliyor





Birleşmiş Milletler görevleri başta olmak üzere, NATO ülkeleri ile Doğu ve Orta Avrupa bölgelerinden Afrika’ya kadar dünyanın farklı noktalarında 30 bine yakın askeri aracı kullanılan Otokar’ın zırhlı muharebe aracı Arma 8x8, sahip olduğu özel sistem sayesinde karanlıkta, siste, dumanda hiçbir ışık yakmadan üzerindeki termal kamera ile yolu ve etrafı görme ve ilerleme imkanı sağlıyor.

Araç amfibi kit sayesinde hiçbir ön hazırlık yapmadan suda yüzebiliyor ve saatte 8 kilometre hız yapabiliyor. Arma 8x8 ile isteğe bağlı sunulan NBC kit, mürettebatını nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı koruyor.



Modüler platformu ile ihtiyaçlar doğrultusunda 105 mm’ye kadar farklı silah kule sistemleriyle donatılabilen araç, sürücü ve komutan dahil 12 personel taşıyabiliyor.







- Tulpar-S her türlü arazi ve iklim koşuluna meydan okuyor





Otokar'ın paletli zırhlı araç ailesinin yeni üyesi Tulpar-S, üstün hareket kabiliyeti, yüksek balistik ve mayın koruması, modern ve esnek elektronik mimarisi ile ön plana çıkıyor.

Silah taşıyıcıdan personel taşıyıcıya kadar pek çok göreve uygun olan Tulpar-S, isteğe göre farklı görevler için farklı konfigürasyonlara sahip olabilecek modüler bir platform olma özelliği de taşıyor.

Geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi ve esnek mimarisi sayesinde gelecekte de ortaya çıkabilecek zırh ve görev donanımı ihtiyaçlarına cevap veren Tulpar-S, her türlü arazi ve iklim koşuluna meydan okuyor.

Amfibik versiyonu ile hem karada hem de denizde kullanılabilen Tulpar-S, üstün hareket kabiliyeti, ateş gücü ve beka kabiliyetleri ile dikkati çekiyor.