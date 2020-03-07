Otomasyon ürün grubuyla “gümbür gümbür” geliyor

Elektrik sektöründe, böylesine anlamlı buluşmayla bir ilki gerçekleştiren Mutlusan Elektrik, yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla beraber basın mensuplarıyla kahvaltıda keyifli sohbet edip ardından toplantılarını gerçekleştirdiler. Toplantının açılış konuşmasını Mutlusan ailesinin ikinci jenerasyonu olan Sayın Melek Sinem Kaçmaz gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasında yeni nesil olarak önümüzdeki süreçlerde neler yapabileceğinden bahsederken, kendisi için uzun soluklu olacak olan bu yeni yolda aile büyükleriyle aynı hedefleri benimseyerek teslim aldığı bu bayrağı çok daha yukarı çıkaracağının altını çizdi. Melek Sinem Kaçmaz’ın konuşmasının ardından Mutlusan Elektrik Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Zeynel Yılmaz konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Tüm basın mensubu üyelerinden kendilerini tanıtmalarını isteyen Zeynel Yılmaz, bu vesile ile herkesin birbirini tanımasına fırsat verdi. Sayın Yılmaz, özellikle son dönemlerde Mutlusan Elektrik’in pazara sunduğu yeni ürünleriyle ilgili yaptığı tanıtım faaliyetlerden bahsetti. Bu faaliyetler içerisinde Türkiye’de son 1 içerisinde yaklaşık 36 ilde tanıtım toplantıları gerçekleştirdiklerini, bu toplantılarda 100’den 500’ e kadar farklı sayılarda elektrik tesisatçılarıyla bir araya geldiklerini ve özellikle bu buluşmalarda anahtar priz grubunda Rita noktasında büyük bir teveccühü ile karşılaştıklarını belirtti.

Mutlusan Elektrik’in bu toplantılardan en önemli çıkarımının müşterilerinden, pazarda bu ürünleri hem satan hem uygulayan insanlardan gerçek anlamda geri dönüşler alması olduğunu söyleyerek uygulayıcıların ve satıcıların ihtiyaçlarının belirlenmesinin bir hayli önemli olduğunu vurguladı. Bu ihtiyaçların, doğru noktalara, doğru zamanda, doğru yolla ulaştırabilmenin Mutlusan’nın kıymet verdiği hizmet anlayışı olduğunu ve gelecekteki planlamaları için bu temel düşünce doğrultusunda bir yol haritası çizeceğini aktardı. Son dönemlerde üzerinde durulan anahtar priz grubu için öncü olan yapı marketleriyle çalıştıklarını söyleyen Sayın Yılmaz, resmi olarak adının tam açıklanmadığı en önemli çalışmasının firmanın yeni kuşağı olan Sayın Melek Sinem Kaçmaz ile birlikte yürüttüklerini ve bu çalışmanın sosyal sorumluluk başlığı altında olacağını ifade etti.

Yapı marketlerinde bulunun grup prizler için hazırlanmakta olan etiketlerin olduğunu, bu etiketlerin amacının son kullanıcı tarafından satın alınan ürünlerin gelirlerinin belirlenen yüzdelik oranıyla Mutlusan Elektrik tarafından Talasemi derneğine bağışlanacağını gösterirken, bu şekilde yıl içerisinde ciddi maddi bir aktarım gerçekleştireceklerinin bilgisi verildi. Bu çalışmayla beraber, Türkiye’nin önde gelen mimarlarından biri ile anlaşmalarının bitmek üzere olduğunu dile getiren Sayın Yılmaz, yapı marketlerinde yıl içerisindeki özel günlerde pazarlama çalışmalarının da olacağını ekledi. Mutlusan Elektrik Satış ve Pazarlama müdürü Sayın Zeynel Yılmaz bu planlarının yanı sıra Mutlusan 360, Mutlusan Atölye, Mutlusan Akademi’den de bahsetti. Mutlusan Akademi, aslında bölgelerde yaptıkları toplantıların sonucunda ortak kararla ortaya çıkan bir isim olduğunu ve bu başlık adı altında elektrik tesisatçılarına ürün bilgilendirmesi yapmakla beraber önümüzdeki dönemlerde elektrik satış noktalarında ana bayilerinin çalışan personellerine de Satış ve benzeri konularda sertifikasyon eğitimi vermek için ciddi bir çalışma içerisine gireceklerini vurguladı.

Zeynel Yılmaz’ın değindiği diğer bir konu ise maddi yatırımın geri dönüşünden ziyade insan kaynağına yatırımının geri dönüşünün çok daha verimli olduğu yönündeydi. Mutlusan 360 adı altında kurumsal iç yayınlarını çıkaracaklarının bilgisini veren Zeynel Yılmaz, bu yayını kendi müşteriyle paylaşacaklarını söyledi. Diğer bir başlık olan Mutlusan Atölye’de de ürünlerimizin sahada kullanım kolaylığı hakkında kısa videolar çekip bir Youtube kanalında toplayacaklarını belirtti. Basın mensuplarına Türkiye’de 81 İl’e bayrak dikeceklerini dile getiren Sayın Yılmaz, her yerde Mutlusan tabelasını oluşturacaklarını ve pazarda çok dominant bir rol alacaklarını bildirdi. Aralarına katılan 3 bölge satış müdürleriyle ekibin de kişisel gelişimlerine katkıda bulunduklarını söyledi. Konuşmasının son noktasında basına özeleştiride bulunan Sayın Zeynel Yılmaz, yaşadıkları tempolu ve yoğun geçen iş sürecinde iletişim konusunda zayıf kaldıklarını dile getirerek önümüzdeki süreçlerde basın noktasında ki iletişim seviyesini arttıracaklarını ve bununla ilgili çalışmalarının olduğunu vurguladı. Mutlusan Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hıdır Kaçmaz ise son dönemlerde firmalarına yapılan yatırımlardan bahsetti. Bu yatırımlar içerisinde en önemli noktanın otomasyon ürün gruplarıyla ilgili olduğunu söyleyip bu alanda çok kuvvetli geleceklerinin altını çizdi. Özellikle panolar, delikli kanallar ve otomasyon kısmında kullanılan diğer ürün grupları için ciddi yatırımlar yapıldığını söyleyip rakamsal olarak da 30 Milyon TL bütçe ayırdıklarını ifade etti. Ayrılan bu 30 Milyon TL’nin 20 Milyon ‘unu sadece otomasyon ürün grupları için ayırdıklarını belirten Hıdır Kaçmaz, pazara yenilenen otomasyon ürün grubuyla “gümbür gümbür” geleceklerini ve pazarda daha büyük role sahip olacaklarını aktardı. S Hıdır Kaçmaz sözlerini noktalarken bu tarz basın buluşmalarının önemli olduğunu, ilerleyen dönemlerde de tekrarlanması için çalışmalar yapacağını bildirdi.

Konuşmasına ülkemizde yaşanan acı olaylara duyarlılık göstererek şehitlerimize Allahtan rahmet, şehit ailelerine de sabır dileyen Mutlusan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz, şirketin 37 yılını kendisinin de sektörde 46 yılını özetlemeye çalışırken yıllardan beri süre gelen aynı coşku ve heyecanla konuşmasına devam etti. Daha çocuk yaşta çıkmış olduğu bu zorlu serüvende, Sayın Kaçmaz’ın deyimiyle “kara trenle, kara lastik ayakkabıyla” , önüne her zaman hedefler koyarak başarıya ulaştığının altını çizdi. Sektördeki tecrübelerini aktaran ve aktarırken de 46 yılına dönüp baktığında böylesine anlamlı bir buluşmanın daha önce yapılmadığını, bunun Mutlusan Elektrik ile başlamasından dolayı yaşadığı memnuniyeti ve keyfi dile getirdi.

Hıdır Kaçmaz’a satış-pazarlama noktasında ve yeni ürün çalışmalarına verdiği emekten bahsedip teşekkür ederken öte yandan üretim konusunda ciddi emekler veren, verimli çalışmalar düzenleyen Sayın Hüseyin Kaçmaz’a da teşekkürlerini iletti. Sayın Mustafa Kaçmaz, ikinci kuşaklar için yeni şirket anayasasını çeşitli profesörlerle güncellediğini açıklayarak temennisinde Mutlusan ailesini uzun yıllar yaşatmak olduğunu bildirdi.

Mutlusan Ailesinin gün geçtikçe güçlendiğine, Mutlusan Elektrik firmasının vatana ve millete hizmet etmekten daima onur duyduğunu bir kez daha yineleyerek sözlerini noktaladı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz’ın ardından soru-cevap ve yorum bölümüne geçildi. Basın mensubu üyeleri büyük bir ilgiliyle sorularını yönetim kuruluna yönelttiler. Soruların birçok kısmı Hıdır Kaçmaz’ın vurguladığı otomasyon ürün grubuna yapılacak olan yatırımlarla ilgili oldu. Yenilenen otomasyon ürün gruplarıyla pazarda daha büyük role sahip olacaklarını belirten Mutlusan Elektrik ailesi, bu noktada fazlaca soru aldı. Tüm sorular cevaplandıktan sonra basın mensubu üyeleriyle bir hatıra fotoğrafı çekilerek bu toplantının ilk olduğunu ama son olmayacağını belirten Mutlusan Elektrik ailesi bu tarz buluşmaların belirli dönemlerde tekrarlanacağını vurguladı. Tüm şirket çalışanları adına basın mensuplarına teşekkür edilerek toplantı sonlandırıldı.