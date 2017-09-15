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Otomobil alt geçitte bariyerlere çarptı: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da bir alt geçitte bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Selim Saka'nın kullandığı 34 SLM 94 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı Beştepe Alt Geçidi Samsun yolu istikametinde kontrolden...

Otomobil alt geçitte bariyerlere çarptı: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da bir alt geçitte bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selim Saka'nın kullandığı 34 SLM 94 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı Beştepe Alt Geçidi Samsun yolu istikametinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Sürücü Saka'nın ağır yaralandığı kazada adeta hurdaya dönen aracın parçaları etrafa savruldu.

Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlileri tarafından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Beştepe Alt Geçidi'nde trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alt GeçitBaşkentOtomobilTrafik Kazası
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