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Otomobil boşluğa düştü: 1 yaralı

- Eyüp'te bir kişi, babasından izinsiz kullandığı belirtilen otomobilin bir binaya çarpıktan sonra yandaki boşluğa düşmesi sonucu yaralandı

Otomobil boşluğa düştü: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Eyüp'te babasından izinsiz kullandığı belirtilen otomobille kaza yapan kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Oğuzhan A, babasından izinsiz aldığı otomobille Topçular Mahallesi Şeh Raşit Caddesi'nde gezdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ehliyetsiz olduğu iddia edilen Oğuzhan A'nın kullandığı otomobil, önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki bir binaya çarptıktan sonra yandaki boşluğa düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Oğuzhan A, hastaneye kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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1 YaralıAraç Binaya çarptıEyüp
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