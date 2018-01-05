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Otomobil camlarını silince yargılanmaktan kurtuldu

- Hatay'da hakkında kasten yaralama ve hakaret iddiasıyla soruşturma başlatılan kişi, 10 otomobilin camlarını silmeyi kabul edince şikayetçiyle uzlaştı

Otomobil camlarını silince yargılanmaktan kurtuldu

HATAY (AA) - Hatay'da hakkında kasten yaralama ve hakaret iddiasıyla soruşturma başlatılan kişi, 10 otomobilin camlarını silmeyi kabul edince şikayetçiyle uzlaşarak, yargılanmaktan kurtuldu.

Merkez Antakya ilçesinde müşteki A.U'ya yönelik kasten yaralama ve hakaret suçu işlediği iddia edilen N.S. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyası, tarafların uzlaşmayı kabul etmesiyle Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı Ahmet Yılmaz'ın görüştüğü mağdur A.U, davayı daha fazla uzatmak istemediğini belirtti. A.U, zanlıyla 10 otomobilin camlarını silmesi durumunda uzlaşacağını söyledi.

Teklifi kabul eden ve şikayetçiden özür dileyen N.S, belirlenen 10 otomobilin camlarını silerek yargılanmaktan kurtuldu.

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