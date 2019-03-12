"Otomobil dönüşüm sektöründeki teknolojimiz dünyanın üzerinde"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Otomobil dönüşüm sektörü firmalarından DizaynVip'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, sektörün Türkiye'de yüksek standartlı bir yapıya ulaştığını belirterek, "Türk otomobil dönüşüm sektörünün kullandığı teknoloji dünyadaki rakiplerine göre daha yüksek." dedi.

89. Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtığı 7 Mart'tan bu yana ilgi görmeye devam ediyor. İsviçre'nin Cenevre kentindeki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve bine yakın otomobilin sergilendiği fuarda, Türk firmaları da boy gösteriyor.

Fuarın katılımcılarından otomobil dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren DizaynVip'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Malkoç, AA muhabirine sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan Malkoç, otomobil dönüşümünde çok uzun yıllardır hizmet verdiklerini ve artık Cenevre Otomobil Fuarı'nın müdavimlerinden olduklarını belirtti.

Sektörde artık dünyaya model olduklarını vurgulayan Malkoç, "Biz bu işe başladığımızda otomobillerin sağ dikiz aynası yoktu. 14 yaşında bu işe başladım. Artık bu işi dünyaya anlatan, öğreten ve hatta binlerce insanın ekmek kapısı olma noktasına getiren bir yapıdayız." dedi.

Malkoç, otomobil dönüşüm sektörünün Türkiye'de yaklaşık 150 bin kişinin istihdam edildiğine dikkati çekerek, sektörün ulaştığı noktaya vurgu yaptı.

Türk otomobil dönüşüm sektörünün bugün yüksek standartlı yapıya ulaştığını kaydeden Malkoç, dünyadaki rakiplerine göre daha yüksek teknoloji kullandıklarını dile getirdi.





- "Türk şirketi olarak hakikaten çok onurluyuz"





Malkoç, fuarda sergiledikleri araçlarda dünyada ilk kez "hologram yapılı yapay zekalı asistanı" tanıttıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Otomobillerimizle artık konuşuyoruz. Otomobilin içine girdiğiniz zaman artık bir şeyi kendinizin yapmasına gerek kalmıyor. Yapay zekalı asistanınız size hizmet etmeye başlıyor. Eğer bir koltuk soğutmanızı, ya da koltuk masajınızı ve kahvenizi yapmak istiyorsanız, bunları sizin yapmanıza gerek yok. Sistem tamamen duygusal ve makine öğrenme tekniğiyle çalışıyor."

Malkoç, 2014'te araçlarla "konuşma teknolojisini" hayata geçirdiklerini, 2016'da "duygusal bağı" devreye soktuklarını ve 2019'da da "yapay zekalı asistanı" Cenevre'de tüm dünyaya tanıtma imkanını bulduklarını aktardı.

Otomobillerinin tasarımı, kalitesi ve teknolojisinin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Malkoç, "Ama yapay zekalı asistan bizi dünyada çok başka bir yere götürecek. Ülkemizin adını dünyaya bu şekilde duyurduğumuz için bir Türk şirketi olarak hakikaten çok onurluyuz." diye konuştu.





- "Dünyanın her yerindeyiz"





Erbakan Malkoç, firmalarının dünyanın 100'den fazla ülkesinde bilindiğini, kalite standartlarının yüksek olmasından ötürü otomobil fiyatlarının da diğer ülke firmalarına göre yüksek seyrettiğini ve alanlarında rekabet açısından en iyi olduklarını belirtti.

Malkoç, "Bu işin sanayisini kurmuş durumdayız. ABD'ye de İngiltere'ye de Çin'e de İsviçre'ye de ürünlerimizi ihraç edip oralarda artık montaj yapabilecek yapıya ulaşmış bir şirketiz. DizaynVip olarak dünyanın her yerindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye pazarına ilişkin de bilgiler paylaşan Malkoç, "Yurt içinde de ciddi bir müşteri portföyümüz var. Önemli iş insanlarının, sanatçıların, sporcuların ve siyasetçilerin zaten otomobillerini biz tasarlıyoruz, dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Erbakan Malkoç, şirket olarak bünyelerinde 150'ye yakın kemikleşmiş çalışanları olduğunu, bununla beraber kendilerine üretim yapan 6 fabrikada da binin üzerinde kişinin kendileri için çalıştığını kaydetti.

Fuarda yer almalarının Türkiye için büyük bir prestij kaynağı olduğunu vurgulayan Malkoç, ülkeyi en iyi şekilde temsil ettikleri için memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

89. Cenevre Otomobil Fuarı 17 Mart'ta sona erecek.





