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Otomobil evin bahçesine devrildi: 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, istinat duvarı ile evin duvarı arasına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hülya Yılmaz idaresindeki 06 MNN 04 plakalı otomobil, Halide Edip Caddesi'nde, sürücünün direksiyon...

Otomobil evin bahçesine devrildi: 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, istinat duvarı ile evin duvarı arasına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hülya Yılmaz idaresindeki 06 MNN 04 plakalı otomobil, Halide Edip Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarı ile bir müstakil evin duvarı arasına devrildi.

Kazada hafif yaralanan Yılmaz, 112 acil servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

İstinat duvarı ile evin duvarı arasına sıkışan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleTrafik Kazası
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