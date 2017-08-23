Otomobil fiyatına boğalar satışta

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde besici Mehmet Emin Yumuşak, Kurban Bayramı öncesinde her biri 1,5 tonluk iki boğasını, 30'ar bin liradan satışa çıkardı.

Reyhanlı'da 31 yıldır besicilik yapan Mehmet Emin Yumuşak, AA muhabirine, "Mustafa" ve "Yusuf" adını verdiği iki boğasını, her biri 30 bin liradan satışa sunduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır büyüttüğü boğalarını özenle beslediğini belirten Yumuşak, "Onlara gözüm gibi bakıyorum. Her yıl Kurban Bayramı'na en az bir boğamızı yetiştiriyoruz. Boğaların her birinin ağırlığı 1 ton 500 kilogram." dedi.

Yumuşak, gelecek yıl da Kurban Bayramı için boğa yetiştirmeye çalışacağını kaydetti.