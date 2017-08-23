Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi ihracat ABD
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Otomobil fiyatına boğalar satışta

- Hatay'da bir besici tarafından yetiştirilen 1,5 tonluk iki boğa, Kurban Bayramı öncesinde 30'ar bin liradan alıcısını bekliyor

Otomobil fiyatına boğalar satışta

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde besici Mehmet Emin Yumuşak, Kurban Bayramı öncesinde her biri 1,5 tonluk iki boğasını, 30'ar bin liradan satışa çıkardı.

Reyhanlı'da 31 yıldır besicilik yapan Mehmet Emin Yumuşak, AA muhabirine, "Mustafa" ve "Yusuf" adını verdiği iki boğasını, her biri 30 bin liradan satışa sunduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır büyüttüğü boğalarını özenle beslediğini belirten Yumuşak, "Onlara gözüm gibi bakıyorum. Her yıl Kurban Bayramı'na en az bir boğamızı yetiştiriyoruz. Boğaların her birinin ağırlığı 1 ton 500 kilogram." dedi.

Yumuşak, gelecek yıl da Kurban Bayramı için boğa yetiştirmeye çalışacağını kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HatayBoğa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5