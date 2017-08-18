ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Kurban Bayramı için pazara getirilen 900 kilogram ağırlığındaki boğa, 18 bin liradan satışa sunuldu.

Adıyaman Belediyesi kurbanlık pazarına Adıyamanlı üreticinin getirdiği 900 kilogram ağırlığındaki "Melek" adlı boğaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Pazarın en büyük kurbanlık hayvanı olan boğa, 18 bin liradan satışa çıkarıldı.

Hayvanın sahibi Yunus Aydınlık (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an için fiyatların normal olduğunu söyledi. "Melek" adlı kurbanlığın fiyatının 18 bin lira olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Melek adlı boğanın alıcısını bekliyoruz. 2,5 yaşında simental cinsi bir kurban. Sabah, bin 100 kilogram civarında bir kurbanı 22 bin liraya sattık. Melek'e ilgi oldukça fazla. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Canlı olarak 850-900 kilogram arası geliyor. Hayvanın eti de 450-500 kilogram geliyor. Adıyaman'da otomobil fiyatına kurbanlık satılıyor."