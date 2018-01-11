Otomobil fiyatına tespih görenleri şaşırtıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Oltu taşından 1000 ayar gümüş işçiliğiyle yapılan ve üzerinde "Zülfikar" işlemesi bulunan 65 santimetre uzunluğundaki tespih büyük ilgi görüyor.

Kentin en önemli simgesi olan, başta stres olmak üzere karabasan ve korkuya iyi geldiğine inanılan Oltu taşı, madenden çıkarıldıktan sonra işlenip tespih, kalem, kolye, yüzük, anahtarlık ve süs eşyasına dönüştürülüyor.

Oltu taşı ile insanların ilgisini çeken güzel ürünler üreten Oltu ilçesi esnafı, yaptıkları el emeği göz nuru çalışmalarını da vatandaşların beğenisine sunuyor.

Oltu Taşı El Sanatları İş Merkezi esnafı Ertuğrul Asan, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu Oltu taşından, taneleri 35 milimetre büyüklüğünde ve 65 santimetre uzunluğunda tespih yaptı.

- 50 bin liraya mal oldu ama satılık değil

Tespihe Hazreti Ali'nin kılıcı "Zülfikar" motifini işleyen Asan, 50 bin lira maliyetle hazırladığı tespihi satmak yerine koleksiyonunda sergilemeyi tercih etti.

Ertuğrul Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu benzerine ender rastlanan bir tespih yaptığını söyledi.

Tespihin 1000 ayar gümüşten oluştuğunu ifade eden Asan, şöyle konuştu:

"Tespihin üzerine Hazreti Ali Efendimizin kılıcı olan 'Zülfikar' motifi işlendi. Tanelerinin bir tarafına 'yer yüzünde Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç bulunmaz' anlamına gelen, 'la feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar' yazılıdır. Tespihimizin boyu 65 santimetre, tanelerinin büyüklüğü ise 35 milimetredir. Özel yapım bir tespihtir. Bayağı zahmetli bir işçilik katetti. Bu kendi türündeki ilk tespihtir. Satış amaçlı değil bizden sonra gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza yadigar kalması için yapılmış koleksiyonluktur. Bizlere maliyeti ise 50 bin lira civarındadır."

Ertuğrul Asan, tespihi özel bir sanduka içerisinde muhafaza ettiğini belirterek, tespihi meraklıları için iş yerinde sergilediğini de sözlerine ekledi.