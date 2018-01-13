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Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.İlçeye bağlı Ortakent-Yahşi Mahallesi Yalıkavak istikametinde şerit ihlali yaparak ters yönde seyrettiği iddia edilen Cüneyt Yanar...

Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Ortakent-Yahşi Mahallesi Yalıkavak istikametinde şerit ihlali yaparak ters yönde seyrettiği iddia edilen Cüneyt Yanar idaresindeki 35 LD 268 plakalı otomobil ile üzerinde arızalı bir otomobil bulunan Erkan Çilingir yönetimindeki 48 VP 005 plakalı çekici çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yanar, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çekicinin sürücüsü Çilingir, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın üzerine doğru geldiğini, çarpmamak için uğraştığını, otomobil sürücüsünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığını söyledi.

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