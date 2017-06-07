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Otomobil ile panelvan çarpıştı: 5 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kapaklı-İstanbul yolu üzerinde cezaevi kavşağında, Nihat Deniz'in kullandığı 34 ZLD 50 plakalı otomobil...

Otomobil ile panelvan çarpıştı: 5 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı-İstanbul yolu üzerinde cezaevi kavşağında, Nihat Deniz'in kullandığı 34 ZLD 50 plakalı otomobil ile Cengiz Yıldırım idaresindeki 39 DR 247 panelvan çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Gülhatun (52), Neşet (55), Ömer Faruk (6) ve Ayşe Sümeyye Deniz (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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5 KişiÇerkezköyTrafik Kazası
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