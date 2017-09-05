Otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 1 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bir yayanın ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi D-400 karayolunda Kemali K. (42) idaresindeki 07 NNA 79 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Alman uyruklu Lothar K. yönetimindeki 07 MD 034 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Kemali K. idaresindeki otomobil, kaldırımda yürüyen Fikret Kemal Yıldırım'a (64) çarptı. Ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.