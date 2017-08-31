Otomobil pazar yerine girdi: 3 yaralı AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobilin pazar yerine girmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hakan O. yönetimindeki 03 VP 827 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi'ndeki Harb İş Semt Pazarı girişinde...

31 Ağustos 2017 Perşembe 22:13