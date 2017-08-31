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Otomobil pazar yerine girdi: 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobilin pazar yerine girmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hakan O. yönetimindeki 03 VP 827 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi'ndeki Harb İş Semt Pazarı girişinde...

Otomobil pazar yerine girdi: 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobilin pazar yerine girmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan O. yönetimindeki 03 VP 827 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi'ndeki Harb İş Semt Pazarı girişinde önce park halindeki 03 BL 602 plakalı kamyonete ardından tezgahlara çarptı.

Kazada, Arda Dovücü (11), Hacer Uzuntepe ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Hakan O. gözaltına alındı.

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OtomobilPazar Yeri
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