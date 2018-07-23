Otomobil sporlarında geleceğin şampiyonlarına Petlas desteği

İSTANBUL (AA) - Petlas, uluslararası otomobil sporları arenasında geleceğin Türk şampiyon adaylarını belirleyen "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor" projesine desteğini ilk yıldan bu yana sürdürüyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada ilgiyle izlenen motor sporlarında, Türkiye'yi uluslararası rekabet arenasında başarıyla temsil edecek yeni yeteneklerin keşfine Petlas destek oluyor.



Türk otomobil sporları tarihinin ilk yetenek keşfetme projesi "TOSFED Yıldızını Arıyor", bu yıl TOSFED tarafından ikinci kez gerçekleştiriliyor. Projeye bu yıl, 14'ü kadın olmak üzere 263 başvuru gerçekleşti.

Projede ilk yarış heyecanı, 18-21 Temmuz'da TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek olan elemelerde yaşanacak. Elemelere katılacak yarışmacılar, geliştirme ve üretim aşaması tamamen yerli Petlas lastiklerin kullanıldığı, Fiat Egea yarış otomobillerle en iyi zamanı yapmak için yarışacaklar. Elemeler sonucunda, her günün en hızlı ilk 10 ismi ile en hızlı 5 kadın sürücüsü finallere hak kazanacak.

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, "Türkiye Yıldızını Arıyor" projesine, yüksek hız, güvenlik ve sürüş keyfini bir arada sunan Petlas Velox Sport PT741 ultra yüksek performans lastikleriyle destek veriyor.



Velox Sport PT741, yol tutuşlarda kusursuz direksiyon hakimiyeti ve denge sağlayarak güvenlikten ödün vermeksizin hızı mümkün kılıyor. Estetik sırt deseni ile yarış pistinde kolaylık sağlayan özel lastik, ıslak/kuru zemin ve virajlardaki tehlike riskini de minimize etmesi ile dikkati çekiyor.



TOSFED iş birliği kapsamında Şampiyonlar Şampiyonası yarışlarına da destek olan Petlas ayrıca, İzmit Körfez Yarış Pisti’nde yarış otomobillerinin yarış parkurunun üzerinden geçişi için gerekli köprünün yapımını da üstlenerek spora desteğini kalıcı bir eserle pekiştirdi. TOSFED ve Petlas arasında imzalanan sözleşme kapsamında "Petlas Köprüsü" adıyla hizmet veren köprünün resmi açılışı, 2018 Şampiyonlar Şampiyonası etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. Çalışma kapsamında ayrıca, pist girişinde bulunan yaya köprüsünün üstü kapatıldı ve köprüye giydirme uygulaması yapıldı.





- "Hayalimiz, Türk sporcunun, Türkiye'nin lastiği ile dünya şampiyonu olması"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, Petlas'ın Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında 100’ü aşkın ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada aranılan bir marka olarak büyümesini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin yerli sermaye gücü olarak, Ar-Ge gücümüzle yarış lastiği geliştirme programımıza start verdik. Başından bu yana destekçisi olmaktan onur duyduğumuz 'Türkiye Yıldızını Arıyor' projesini çok önemsiyoruz. Hayalimiz, yakın bir gelecekte, bir Türk sporcunun, Türkiye'nin lastiğini kullanarak dünya şampiyonu olması. Bu hayali gerçek kılacak güce ve yeteneğe sahip olduğumuza yürekten inanıyoruz. İşte, o yetenek, belki de bu 263 genç arasında yer alıyor."