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Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kadir Öz idaresindeki 14 DE 539 plakalı otomobil, İzzet Baysal Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...

Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Öz idaresindeki 14 DE 539 plakalı otomobil, İzzet Baysal Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Sadık Sefa Canlı yaralandı. Sulama kanalına devrilen otomobildeki iki yaralı, mahalle sakinlerinin çabalarıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

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