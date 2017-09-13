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Otomobil tıra çarptı: 3 ölü

- Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü

Otomobil tıra çarptı: 3 ölü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde park halindeki tıra otomobilin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 YL 957 plakalı otomobil, Çamlıdere ilçesi Cankurtaran Rampası Su Deposu mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet Ecer idaresindeki 01 ZF 404 tıra arkadan çarptı.

Ankara İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Tırın altında sıkışan otomobilin çıkartılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan çarpmanın etkisi ile otomobilin direksiyon simidi ve ön paneli araçtan fırlayarak yola savruldu.

Araçtan yaklaşık 20 metre ileriye fırlayan hız göstergesinde ibrenin, 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Ekipler, kaza mahallindeki çalışmalarını sürdürüyor.

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