Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde kayalıklardan uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ütükyurdu köyü Kabalak mezrasından Zara yönüne giden Abdulkerim Kaygusuz (24) yönetimindeki...

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde kayalıklardan uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ütükyurdu köyü Kabalak mezrasından Zara yönüne giden Abdulkerim Kaygusuz (24) yönetimindeki 34 GC 8450 plakalı otomobil, Avşar köyü Arapça mezrası yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kayalıklardan uçuruma yuvarlandı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kaygusuz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Abdulkerim Kaygusuz'un, akşam eve gitmemesi üzerine aramaya çıkan kardeşinin kazayı görerek jandarma ekiplerine haber verdiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıZara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5