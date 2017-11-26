Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde kayalıklardan uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ütükyurdu köyü Kabalak mezrasından Zara yönüne giden Abdulkerim Kaygusuz (24) yönetimindeki 34 GC 8450 plakalı otomobil, Avşar köyü Arapça mezrası yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kayalıklardan uçuruma yuvarlandı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kaygusuz olay yerinde yaşamını yitirdi.
Abdulkerim Kaygusuz'un, akşam eve gitmemesi üzerine aramaya çıkan kardeşinin kazayı görerek jandarma ekiplerine haber verdiği öğrenildi.