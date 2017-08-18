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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Serhat Dalmış (27) idaresindeki 48 BJ 963 plakalı otomobil, Torba Mahallesi Demirbükü mevkisinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.Kazada,...

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Serhat Dalmış (27) idaresindeki 48 BJ 963 plakalı otomobil, Torba Mahallesi Demirbükü mevkisinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Dalmış ile beraberindeki Anıl Berke Ateş (19) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilden düşerek yaklaşık 40 metre sürüklendiği öğrenilen Azerbaycan uyruklu Gülmina İbrahimova (27) ise ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan İbrahimova'nın, hayati tehlikesi devam ediyor.

Dalmış ve Ateş'in cenazeleri, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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