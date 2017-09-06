Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılının 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,27 küçülerek 555 bin 991 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2016'nın ocak-ağustos döneminde 568 bin 906 seviyesinde gerçekleşen Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,27 azalarak 555 bin 991'e geriledi.

Otomobil pazarı, aynı dönemde yüzde 3,38 daralarak 423 bin 198'e düştü. Geçen yıl 8 ayda 438 bin 25 otomobil satılmıştı.

Geçen yılın 8 ayında 130 bin 881 satış yapılan hafif ticari araç pazarı ise 2017'nin ocak-ağustos döneminde yüzde 1,46 artışla 132 bin 793'e yükseldi.





- Ağustos ayında toplam pazar yüzde 1,4 büyüdü





Otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın ağustos ayında ise 72 bin 536 olarak gerçekleşti. 71 bin 556 araç satılan 2016 yılı ağustos ayına göre toplam pazar yüzde 1,37 büyüdü.

Ağustos ayında otomobil satışları 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,69 artarak 54 bin 890'a çıktı. Geçen yıl ağustosta 53 bin 977 otomobil satılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı ise 2017'nin ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,38 büyüyerek 17 bin 646 oldu. 2016'nın ağustos ayında 17 bin 579 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.





- 2 bin 359 hibrit otomobil satıldı





Bu yılın ağustos sonu itibarıyla otomobil satışları motor hacimlerine göre 1600cc altında yüzde 3,6, 1600- 2000cc aralığında yüzde 0,9, 2000cc üstünde yüzde 49,9 azaldı. Ağustos sonunda 40 elektrikli ve 2 bin 359 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,5 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 179 bin 862 satışla sahip oldu.

Ağustos sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,5'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58'e yükseldi.

Bu dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 52,2 pay ve 220 bin 769 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,4 pay ve 209 bin 202 satışla yine sedan otomobiller oldu.

Bu yılın ağustos sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa yüzde 69,8 payla van (92 bin 691 adet) ulaşırken, ardından yüzde 12,2 payla kamyonet (16 bin 197 adet), yüzde 9,3 payla minibüs (12 bin 333 adet) ve yüzde 8,7 payla pick-up (11 bin 572 adet) geldi.



Bu yılın ocak-ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında markalara göre satışlar şöyle geçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKA TOPLAMI ALFA ROMEO 231 0 231 ASTON MARTIN 15 0 15 AUDI 10.998 0 10.998 BENTLEY 8 0 8 BMW 10.105 0 10.105 CHERY 0 0 0 CITROEN 10.332 5.847 16.179 DACIA 24.554 4.209 28.763 DS 68 0 68 FERRARI 9 0 9 FIAT 37.381 31.711 69.092 FORD 25.171 39.222 64.393 GEELY 0 0 0 HONDA 16.215 0 16.215 HYUNDAI 29.626 1.930 31.556 INFINITI 72 0 72 ISUZU 0 1.376 1.376 IVECO 0 1.488 1.488 JAGUAR 220 0 220 JEEP 1.300 0 1.300 KARSAN 0 909 909 KIA 6.732 2.226 8.958 LAMBORGHINI 4 0 4 LAND ROVER 1.068 0 1.068 LEXUS 52 0 52 MASERATI 38 0 38 MAZDA 876 0 876 MERCEDES-BENZ 15.141 5.475 20.616 MINI 750 0 750 MITSUBISHI 250 2.041 2.291 NISSAN 17.119 1.822 18.941 OPEL 26.719 0 26.719 OTOKAR 0 0 0 PEUGEOT 17.156 5.661 22.817 PORSCHE 435 0 435 RENAULT 67.451 9.042 76.493 SEAT 10.751 0 10.751 SKODA 13.285 0 13.285 SMART 100 0 100 SSANGYONG 243 217 460 SUBARU 911 0 911 SUZUKI 2.212 0 2.212 TOYOTA 22.601 2.757 25.358 VOLKSWAGEN 50.670 16.860 67.530 VOLVO 2.329 0 2.329 PAZAR TOPLAMI 423.198 132.793 555.991