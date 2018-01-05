Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2017'de daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017'de önceki yıla göre yüzde 2,8 daralarak 956 bin 194 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, geçen yılın tamamında Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar, 2016'ya kıyasla yüzde 2,8 azalarak 956 bin 194 oldu. Önceki yıl toplam pazar 983 bin 720 seviyesinde gerçekleşmişti.



Otomobil satışları, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 4,52 azalarak 722 bin 759'a indi. Önceki yıl 756 bin 938 otomobil satışı yapılmıştı.



Hafif ticari araç satışları ise geçen yıl 2016'ya göre yüzde 2,93 artarak 233 bin 435'e yükseldi. 2016 yılında 226 bin 782 hafif ticari araç satılmıştı.







- Aralık 2017'de toplam pazar yüzde 4 geriledi







Geçen yılın aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 136 bin 240 seviyesinde gerçekleşti. 141 bin 912 olan 2016'nın aralık ayı toplam pazarına göre satışlar yüzde 4 azaldı.



Aralık 2017'de otomobil satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,73 düşerek 99 bin 694 oldu. Aralık 2016'da 108 bin 44 otomobil satılmıştı.



Hafif ticari araç pazarı ise geçen yıl aralık ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 7,91 artarak 36 bin 546 oldu. Önceki yıl aralık ayında 33 bin 868 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.







- 76 elektrikli ve 4 bin 507 hibrit otomobil satıldı







ODD verilerine göre, geçen yılın aralık ayı sonu itibarıyla otomobil satışları 1600cc altında yüzde 4,8, 1600-2000cc'de yüzde 4,1, 2000cc üstünde yüzde 46,9 azaldı. 2017 yılı aralık sonunda 76 elektrikli ve 4 bin 507 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.



2017 Aralık sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,6 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 307 bin 659 adetle sahip oldu. Bu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60,5'e yükseldi.

2017 yılı aralık sonu otomobil pazarının yüzde 82,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa 377 bin 935 adetle yüzde 52,3 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,4 pay ve 356 bin 852 adetle yine sedan otomobiller oldu.



Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa, yüzde 70,2 pay ve 163 bin 940 adetle van ulaşırken, vanı yüzde 12 payla kamyonet (28 bin 52 adet), yüzde 8,9 payla minibüs (20 bin 688 adet) ve yüzde 8,9 payla pick-up (20 bin 755 adet) izledi.



Geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarında markalara göre satışlar şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKA TOPLAMI ALFA ROMEO 320 0 320 ASTON MARTIN 25 0 25 AUDI 21.585 0 21.585 BENTLEY 16 0 16 BMW 19.564 0 19.564 CHERY 0 0 0 CITROEN 14.709 8.048 22.757 DACIA 41.914 6.456 48.370 DS 119 0 119 FERRARI 16 0 16 FIAT 61.364 58.685 120.049 FORD 39.850 71.214 111.064 GEELY 0 0 0 HONDA 26.421 0 26.421 HYUNDAI 49.281 2.984 52.265 INFINITI 122 0 122 ISUZU 0 2.678 2.678 IVECO 0 2.566 2.566 JAGUAR 339 0 339 JEEP 2.357 0 2.357 KARSAN 0 1.573 1.573 KIA 10.937 3.591 14.528 LAMBORGHINI 7 0 7 LAND ROVER 1.879 0 1.879 LEXUS 101 0 101 MASERATI 76 0 76 MAZDA 1.412 0 1.412 MERCEDES-BENZ 25.588 9.043 34.631 MINI 1.480 0 1.480 MITSUBISHI 354 3.896 4.250 NISSAN 32.043 2.779 34.822 OPEL 44.707 0 44.707 OTOKAR 0 0 0 PEUGEOT 29.981 10.501 40.482 PORSCHE 670 0 670 RENAULT 113.454 16.822 130.276 SEAT 16.064 0 16.064 SKODA 24.679 0 24.679 SMART 105 0 105 SSANGYONG 362 255 617 SUBARU 1.726 0 1.726 SUZUKI 4.316 0 4.316 TOYOTA 40.658 4.551 45.209 VOLKSWAGEN 89.688 27.793 117.481 VOLVO 4.470 0 4.470 TOPLAM: 722.759 233.435 956.194