Otomobil yayalara çarptı: 5 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin A. yönetimindeki 05 KH 081 plakalı otomobil, hastane kavşağında kontrolden çıkarak yolun karşına geçmek isteyen yayalara çarptı.
Kazada akraba oldukları öğrenilen Derya, Cansu, Mustafa, Ayşegül ve Saadet Asu Can yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından kaçan ve ehliyetinin bulunmadığı iddia edilen sürücü, evinde gözaltına alındı.