Otomobilde bırakılan çocuğu hastane personeli ve vatandaş kurtardı - Erzurum'da ailesi tarafından bir hastanenin otoparkında otomobil içinde bırakılan 3 yaşındaki çocuk, ağlama seslerini duyan hastane personeli ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı

18 Ağustos 2017 Cuma 18:37