Otomobilde bırakılan çocuğu hastane personeli ve vatandaş kurtardı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, ailesi tarafından hastane otoparkında otomobil içinde bırakılan 3 yaşındaki çocuk, hastane personeli ve vatandaşların çabaları sonucu kurtarıldı.
Ziyaret için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen aile, 34 HC 4616 plakalı otomobillerini acil servis kısmındaki otoparka park edip, 3 yaşındaki çocuklarını aracın içinde bırakarak hastaneye girdi.
Bir süre sonra ağlamaya başlayan çocuğun sesini duyan acil servis görevlisi Ayten Sönmez, otomobilin yanına gitti.
Aracın içinde küçük bir erkek çocuğu bulunduğunu ve kapıların da kilitli olduğunu gören Sönmez, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.
Aracın sahibini bulmak için yapılan anonslardan sonuç alamayan görevliler, polis ekiplerine haber verdi.
- Camı indirip, çocuğu kurtarmaya çalıştılar
Ekipler beklenirken çocuğun ağlamasına daha fazla dayanamayan bazı vatandaşlar, otomobilin kapısının üzerinde bulunan rüzgarlığı söküp camı aşağı indirmeye çalıştı.
Yaklaşık 1 saat süren uğraşların ardından otomobilin camını aralayarak kapıyı açan vatandaşlar, çocuğu otomobilden çıkartıp hastanenin güvenlik personeline verdi.
Görevliler, çocuğu bir süre sonra otomobilin yanına gelen aileye teslim etti.
Hastanede görevlisi Sönmez, AA muhabirine, duyduğu ağlama sesi üzerine gittiği otomobilde küçük bir çocukla karşılaştığını, vatandaşların desteğiyle küçük çocuğu bulunduğu yerden çıkarttıklarını anlattı.