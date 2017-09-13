Otomobilde gizlenmiş uyuşturucuyu 'Liya

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği "Liya", Van’dan Gaziantep’e giden bir otomobilde koltuk içlerine gizlenmiş 3,5 kilogram metamfetamin buldu.
Doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddenin bir otomobille Gaziantep'e getirileceği yönünde istihbarat alan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Dutlu Kavşağı’nda Abdulcebbar Salar idaresindeki otomobili durdurdu.
Sürücüsü gözaltına alınan otomobil, detaylı arama için İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.
Otomobilde narkotik dedektör köpeği "Liya" yardımıyla yapılan aramada, aracın arka koltuğunun iç kısmına gizlenmiş 7 paket halinde 3,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Sürücü Salar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirten güvenlik güçleri, uyuşturucu maddenin terör örgütü PKK'ya ait olduğunu bildirdi.