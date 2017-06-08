Otomobilden 40 bin lira çalınması güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin bujiyle park halindeki otomobilin camını kırıp 40 bin lira çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Ali Temizsoy, merkez Yüreğir ilçesindeki bir banka şubesinden 40 bin lira çektikten sonra parayı poşetle aracının torpidosuna yerleştirdi.

Daha sonra alışveriş yapmak için bir yakınıyla birlikte merkez Seyhan ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'ne gelen Temizsoy, aracını yol kenarına park ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Bu sırada aracın yanına gelen kasklı bir kişi, birkaç denemesinin ardından bujiyle camını kırdığı araçtaki paraları alıp kaçtı.

Alışverişten dönen Temizsoy aracının camının kırılarak parasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede hırsızlık anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntüleri incelemeye alan ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.