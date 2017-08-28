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Otomobilden polise ateş açıldı

- Gaziantep'te polis ekiplerinin "Dur" ihtarına otomobilden silahla ateş ederek karşılık veren şüpheliler, 1 polis memurunu yaraladı - Şüphelilerden 1'i yaralı olarak yakalandı

Otomobilden polise ateş açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "dur" ihtarına otomobilden silahla ateş ederek karşılık veren şüpheliler, 1 polisi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri merkez Şahinbey ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde ihbar üzerine 27 ZE 309 plakalı otomobili durdurmak istedi. Uygulama noktasındaki polislerin "Dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan kişiler, ekiplerce takibe alındı.

Güzel Vadi Mahallesi'nde takipteki motosikletli ekiplere silahla ateş eden zanlılar, polis memuru Kenan K'yi yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şüphelilerden Eyüp D. de yaralandı. Eyüp D. polislerce yakalanırken diğer kişiler ise otomobille uzaklaştı.

Bir süre sonra park halindeki bir minibüse çarparak duran otomobildeki diğer kişiler kaçtı. Araçta yapılan aramada ise tabanca ele geçirildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Polis Kovalamacası
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