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Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 2 yaralı

-Marmaris'te otomobiline giren arıdan korkan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobile giren arı nedeniyle meydana gelen kazada sürücü ile 13 yaşındaki kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Yeşil'in kullandığı 34 FU 4146 plakalı otomobil, Turunç-Marmaris istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki ağaçlara çarparak, uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu.

Kazada sürücü Yeşil ile araçta bulunan 13 yaşındaki kızı Ece Yeşil yaralandı. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü Yeşil'in jandarma ekiplerine otomobile giren arı nedeniyle panik yaptığını ve aracın hakimiyetini kaydettiğini anlattığı öğrenildi.


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